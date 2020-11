Stadscamping aan oever van Zuid-Willemsvaart. Of toch iets anders?

Bossche horecabaas na hennepin­val weer naar huis. Bij nader onderzoek 30.000 euro in beslag genomen

27 november DEN BOSCH - De Bosschenaar (51) en zijn partner (30) die woensdagavond zijn aangehouden nadat in hun woning aan de Bossche Wagnerlaan 750 hennepplanten werden aangetroffen zijn donderdagavond in vrijheid gesteld. ,,Maar zij blijven verdachte, in deze zaak’’, benadrukte een woordvoerder van de politie vrijdagochtend.