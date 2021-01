Stadswandeling als steuntje in de rug voor Bossche horeca

,,Nu loop je ook eens een andere route door de stad dan dat je normaal loopt”, zegt Sanne (28), terwijl ze zichzelf onder de luifel van Garage Pompen & Verlouw opwarmt met een kopje koffie. ,,En je hebt wat te doen, hè”, vult haar vriend Joost (30) aan. ,,Lekker om even buiten te zijn.”

Dat is precies de bedoeling van de Stadswandeling 073. Dit is pas het derde weekend dat er gelopen werd, maar alle 480 startbewijzen waren binnen een dag verkocht. Er zijn twee verschillende routes door en langs de binnenstad. De ene gaat over de Paleisbrug, de andere via het Bossche Broek. Wandelaars kunnen kiezen tussen twee tijdsblokken en tussen zaterdag en zondag. ,,Er mogen maximaal zestig mensen per tijdslot meelopen, want we willen niet dat het te druk wordt bij de horecapunten. We willen absoluut niet op ons geweten hebben dat het aantal coronabesmettingen oploopt”, zegt Fee Henkelman. De Stadswandeling is een landelijk concept, Henkelman is verantwoordelijk voor de Bossche versie.

Vijf kilometer

De beide wandelroutes van ruim vijf kilometer leiden langs ieder vier verschillende horecabedrijven die een speciale aanbieding van telkens vijf euro in petto hebben voor de deelnemers. Bij Tante Wonnie is dat een Surinaams broodje met drankje, bij Fifty Fifty een taco plus drankje en bij het Mariapaviljoen een frietje met truffel- of kerriemayonaise en iets te drinken. ,,We doen dit om de horeca te steunen en om tegelijkertijd mensen van de bank af te krijgen”, zegt Henkelman, die zelf achter de bar staat bij Pompen & Verlouw. Daar ontvangt ze de complimenten van twee deelnemende vrouwen. Niemand maalt zaterdagmiddag om de kou en sneeuw, iedereen is allang blij er even tussenuit te kunnen.

Vanaf komende donderdag en vrijdag komt er een derde route bij, met weer vier nieuwe horecazaken. Henkelman: ,,Die is speciaal voor ouders met kinderen. De route gaat langs speeltuinen en dan kunnen de kinderen onderweg bijvoorbeeld een broodje knakworst krijgen.”

Puzzelen

Deelname kost 3,50 euro per persoon en er mag met maximaal twee personen worden gelopen. Om alles coronaproof te houden is er ook geen vast begin- en eindpunt van de wandeling. Opgeven kan alleen via Facebook en Instagram. De wandelaars krijgen vooraf een mailtje met daarin een loopkaart. Daar hebben twee vrouwen wat moeite mee, vlakbij het pondje naar het Bossche Broek.

,,We snappen het soms niet helemaal, ligt dat aan ons?”, vragen ze vlak voordat ze het water overgaan. Puzzelen hoort erbij. Met de route, maar de deelnemers hebben ook quizvragen en opdrachten meegekregen, zoals: noem twee BN’ers die in Den Bosch geboren zijn, wat is de echte naam van Jheronimus Bosch en welke voetballer uit het Nederlands elftal is in Den Bosch geboren? ,,Ik denk dat we redelijk gescoord hebben”, zegt Sanne. ,,Hij woont hier ook al zijn hele leven, dus dat was wel te doen. Het is allemaal echt leuk gedaan, een leuke invulling van het weekend.”

Volledig scherm De ene wandelroute gaat door het Bossche Broek. De andere over de Paleisbrug. © BD / Jarry Popelier