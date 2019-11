Stakers KC Meander Den Bosch krijgen nu al steun van hun leerlingen

Een kakofonie van geluiden verspreidt zich over het lokaal waar lerares Judith Meens zich aanvankelijk had voorgenomen mooi op tijd te beginnen met de les. Maar als de jassen uit zijn, beseft ze dat er toch iets bijzonders aan de hand is. Steeds meer leerlingen, gehuld in een zelfgemaakt ‘Lubach’-shirt, melden zich in het lokaal. Even later wordt besloten gezamenlijk te verhuizen naar het Meander Terras, waar zich een podium bevindt. ,, Ik vond het al zo vreemd toen ik jullie zojuist het gebouw zag binnenrennen. Ik zag afwijkend gedrag. Misschien hebben ze onder hun jas rare boterhammen meegenomen, dacht ik”, barst directeur Peter de Baar los, terwijl iedereen zich klaarmaakt voor een groepsfoto. ,,We kunnen jullie steun en die van jullie ouders enorm waarderen. Op onze beurt willen we zeggen dat jullie het állerbelangrijkste zijn.”