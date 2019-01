Staking advocaten in Den Bosch: ‘Misschien moet er een schepje bovenop’

Al zeven jaar op slot: Pand van Café D'n Oetel nu klaar voor nieuwe horeca, of een winkel

11:11 Wo 16 jan. Het populaire café D'n Oetel is al zeker zeven jaar dicht. Onherkenbaar opgeknapt staat de ruimte nu weer te huur. Daarmee kan er weer horeca in het pand komen, al is detailhandel ook een optie.