Stand-up comedy ‘met zonder’ publiek bij Bossche Brouwers

,,We hebben altijd al live comedy gehad bij Bossche Brouwers", vertelt Leo Hamers. ,,Daarom hebben we goed contact met comedians. Die zitten nu ook thuis. Daarom dachten we: ‘Waarom kunnen we stand-up comedy niet gaan streamen?’ Tot nu toe hebben we twaalf artiesten vast kunnen leggen. Per boeking bekijken we wie op gaat treden.”

‘Moet écht als een show voelen’

Volgens Hamers wil de Bossche Brouwers op 30 april beginnen met het streamen. Een comedian komt daadwerkelijk naar het podium in Den Bosch toe om op te treden. ,,We willen niet dat iemand vanuit zijn eigen huiskamer gaat optreden. Het moet écht als een show voelen.”

Het publiek kijkt via video-platform Zoom naar de show én de comedian ziet tegelijkertijd het publiek op beeldschermen. ,,Zo is er interactie tussen het publiek en de artiest. Interactie is hartstikke belangrijk bij stand-up comedy", zegt Hamers.

Show boeken

Families, vriendengroepen, kroegen, bedrijven en meer partijen kunnen via de Bossche Brouwers een show boeken. ,,Een café kan bijvoorbeeld een voorstelling boeken en tickets verkopen. Van de opbrengst gaat dan dertig procent naar het café. Op deze manier willen we de horeca ook helpen", zegt Hamers.

Via Zoom kunnen maximaal 100 personen een show bekijken. ,,En vanaf 50 personen is het interessant om te streamen, in verband met de kosten die gemaakt worden.”