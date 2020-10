‘Standbeeld’ Sander van de Gevel en aanvoerder van Oeteldonksche Club krijgt bij afscheid koninklijke onderscheiding

DEN BOSCH - Neem je net digitaal afscheid na 22 jaar Oeteldonk en dan staat burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch aan de deur. Sander van de Gevel is geen Minister-President van de Oeteldonksche Club meer, maar mag zich sinds woensdagavond wél Lid in de Orde van Oranje Nassau noemen. En daar kwam Mikkers dus even voor langs.

Van de Gevel (50), sinds 1998 actief bij de Oeteldonksche Club, onder meer als oud-minister van Pers, Publiciteit en Communicatie en sinds 2012 Minister-President, is Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mikkers roemde zijn inzet. ,,Sander van de Gevel heeft Oeteldonk iets meegegeven, hij is verantwoordelijk voor alle drukte in Oeteldonk, hij heeft er een product van gemaakt.’’ Met als hoogtepunt het jubileum (11x11+11) in 2014.

Van eilandjes één geheel

,,Sander van de Gevel heeft niet alleen zijn voetafdruk in Oeteldonk gezet, maar ook in Den Bosch’', aldus Mikkers. ,,Hij heeft van alle eilandjes in Oeteldonk één geheel gemaakt, was er niet voor de clubjes of voor de mensen maar voor Oeteldonk als geheel.’’

Standbeeld

Volgens Leo Gloudemans, nestor in het Boerenparrelement en schatbewaarder van Oeteldonk, verdient Van de Gevel een standbeeld. ,,Net zo groot als dat van Kardinaal van Rossum, maar dat gaat er niet van komen. Een bijzonder mens als Minister-President. Benaderbaar en met kennis van zaken van Oeteldonk.’’

Kracht van Oeteldonk

Van de Gevel zelf roemde bij zijn afscheid de kracht van Oeteldonk. ,,Dat gaf mij de vleugels, want ik stond er ook nooit allen voor. Ik stond niet voor de troepen, maar was onlosmakelijk onderdeel van het geheel.’’ Tot zijn opvolgster Anita Maas, de eerste vrouwelijke Minister-President van Oeteldonk: ,,Het ambt erf je, maar de inhoud is aan jou. Alle leden en vrijwilligers gaan daarbij helpen.’’ In de jaren van Van de Gevel groeide de OC van 3500 naar 14.000 leden.

Nieuwe ministers

Tijdens de vergadering is niet alleen Anita Maas als opvolger van Van de Gevel geïnstalleerd. De OC heeft twee nieuwe ministers: Edwin Klep (voorzitter en muzikant van Oeteldonks oudste club De Piccolo) is Minister van Tochten en volgt daarmee Helma van Leeuwe op. Martijn van Duuren (oud-jeugdprins en muzikant) volgt Anita Maas op als Minister van Financiën.