Standbeeld WK Handboogschieten in Den Bosch binnen een jaar door de knieën; wie helpt hem overeind?

Ruzie tussen vrijwilli­gers en bestuur van lokale omroep Avulo Vught

14:56 VUGHT - Nog geen jaar na de omvorming van de radiozender AvuloFM naar de volwaardige omroep Avulo, inclusief televisie, is er al mot. Een grote groep vrijwilligers keert zich in een ingezonden brief in het Klaverblad tegen het bestuur. Met name bestuursvoorzitter Jordy van Keijzerswaard krijgt er flink van langs.