‘Stap voor stap’, het centrum van Den Bosch op slot, maar niet helemaal

Het is ook nogal wat: bewoners, ondernemers en bezoekers aan de Bossche binnenstad zitten elkaar in de binnenstad steeds meer in de weg. En om het centrum in de toekomst voor iedereen leefbaar te houden móet er in de ogen van de politieke partijen iets gebeuren. Maar over dat ‘iets’ lopen de meningen vervolgens wél uiteen. Tussen volledig open houden (PVV) en zoveel mogelijk afsluiten voor autoverkeer (De Bossche Groenen).