Stap voor stap meer patiënten in JBZ als uitstel van zorg niet meer verantwoord is

DEN BOSCH - Het Jeroen Bosch Ziekenhuis heeft de noodzakelijke zorg voor patiënten die vanwege het coronavirus lang moest worden uitgesteld, de afgelopen drie weken kunnen uitbreiden. Heel stapsgewijs, waarbij in het ziekenhuis de beperkende anderhalve meter leidend is.

Hoeveel patiënten inmiddels weer op de poli's zijn geweest kon een woordvoerster van het ziekenhuis woensdag nog niet met exacte cijfers staven. ,,Ik weet alleen dat we nu stap voor stap de zorg aan het uitbreiden zijn voor mensen waarvoor het niet verantwoord is om die langer uit te stellen. We kijken hoe snel we dat kunnen doen in het licht van de beperkende maatregelen."

Op 15 april maakte het JBZ bekend dat die uitgestelde zorg weer voorzichtig kon worden opgepakt. Vanaf het moment dat vooral het coronavirus de dienst uitmaakte in het ziekenhuis, was alleen nog (semi) spoedzorg, verloskundige zorg en zorg voor kankerpatiënten verleend. ,,En we hebben gelukkig veel patiënten kunnen helpen via bel- en videoconsulten.”

,,Toen duidelijk was dat het aantal patiënten met corona afnam hebben we gekeken welke maatregelen nodig waren om andere patiënten verantwoord te kunnen ontvangen.” Het JBZ heeft daarover onder anderen het digitaal panel van 1000 (oud-)patiënten) gebruikt.

Medisch niet verantwoord

We zijn nu drie weken verder, maar nog lang niet iedereen kan zomaar terecht in het JBZ. ,,We roepen alleen patiënten waarvoor het medisch niet verantwoord is om de zorg nog langer uit te stellen. De huisarts en medisch specialisten bepalen samen met de patiënt wie hiervoor in aanmerking komt. Daarbij wordt goed gekeken naar de persoonlijke situatie: welke ziekte heeft iemand, hoe ziek is iemand, welke steun of opvang is er voor diegene thuis?", schetst de woordvoerster de afwegingen.

Groen of oranje kaartje

Wie uiteindelijk op de poli mag komen merkt in het ziekenhuis snel de aanvullende maatregelen. In de tent bij de hoofdingang worden patiënten en bezoekers gescreend. Wie geen klachten heeft kan met een groen kaartje verder. Mensen met klachten als hoesten en verkoudheid krijgen een oranje kaartje en een mond/neusmasker dat pas weer buiten het ziekenhuis af mag. Uitgaand bezoek wordt via een aparte weg naar buiten geleid.

Pijlen en hostesses