Start sloop voor centrumplan Oost Vught, maar omwonenden voelen zich gepasseerd

Volgens Helmer is er geen veiligheidsplan en er is geen plaatje van hoe Centrumplan Oost er straks definitief uitziet. ,,De participatie met omwonenden is wat ons betreft nog niet gestart. We hebben wethouder Pennings al in een open brief laten weten dat hij aansprakelijk is voor elke vorm van vertraging, omdat nog niet behoorlijk met ons is gecommuniceerd en afgestemd.’’



Met de sloop van de Bruna wordt morgen een begin gemaakt met wat in 2023 tot het nieuwe Centrumplan Oost met winkels en negentig nieuwe appartementen moet leiden. De boek- en tijdschriftenwinkel gaat tegen de grond voor een tijdelijke parkeerplaats op de hoek van de Dr. Hillenlaan - Raadhuisstraat. Begin oktober worden op het huidige parkeerterrein rioolbuizen, leidingen en voorzieningen voor water, gas, elektriciteit en telecom aangelegd. Als de nutsvoorzieningen onder de grond liggen, is parkeren op Het Ploegveld weer mogelijk.