Startschot voor fase 4 en 5 Molen de Zwaan in Vinkel

VINKEL - Op zaterdagmiddag 9 Maart is in de multifunctionele ruimte van de in aanbouw zijnde molen De Zwaan in Vinkel, de overeenkomst getekend tussen Stichting Vinkelse Molen en de molenbouwers Coppes uit Bergharen en Adriaens uit Weert. Zij gaan zorgen voor de bouw van de afrondende fase van de molen. Het is een unieke overeenkomst want voor het eerst zullen deze twee molenbouwers gezamelijk aan een project werken.

Sinds 2010 is stichting Vinkelse Molen bezig om herbouw van de in 1964 afgebroken molen de Zwaan te Vinkel te realiseren. “De molen is in 1964 verkocht aan het plaatsje Holland in Michigan, Amerika”, zegt Jan van der Lee, een van de leden van het stichtingsbestuur. “De herbouw doen we tot nu toe zoveel mogelijk met vrijwilligers, ongeveer 40 mensen zijn hierin actief . Nu zijn we echter in de afrondende fase en is het werk te gespecialiseerd om het door vrijwilligers te laten doen”.

Molenbouwers

Het betreft hier fase 4, het gaande werk zoals assen en tandwielen. En fase 5, de kap en de wieken. “Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een molenbouwer die deze klus voor ons wil klaren”, aldus Ebert van Wanrooij, voorzitter van het stichtingsbestuur “We waren meteen gecharmeerd van Adriaens Molenbouw uit Weert en Molenmakers Aannemersbedrijf Coppes uit Bergharen. Beide al generaties lang molenbouwers”.

Molenbouwer Wim Coppes, vader van de huidige molenbouwer Peter Coppes, heeft zelfs in de jaren 50 nog restauratiewerkzaamheden uitgevoerd aan de toenmalige molen in Vinkel. “Omdat het toch nog behoorlijk wat werk is, en we de molen volgens de planning gewoon in September 2020 af willen hebben, hebben we besloten om met 2 bouwers in zee te gaan. Door het werk voor twee bouwers op te splitsen geeft het ons de zekerheid dat het project ook op tijd klaar is”.

Uniek