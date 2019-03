Station Den Bosch moet het station van de toekomst worden

Hoe het station en omgeving er over tien jaar uit komen te zien, kan de wethouder ook niet aangeven. Wél dat er torenhoge ambities liggen om over vijf tot tien jaar een station van de toekomst te maken, zoals ze ook in Tilburg bezig zijn. Vandaag de dag maken 60.000 reizigers gebruik van het station.



Volgens de prognoses van de provincie én ProRail gaat dat aantal de komende jaren met dertig tot veertig procent stijgen. ,,Maar dat betekent ook dat we méér moeten doen dan alleen de wensen van ProRail voor een extra perron en het verbreden van de passerelle. Met de te nemen maatregelen willen we ook de brede Bossche binnenstad meer vorm geven.’’



In de ‘Toekomstverkenning knooppuntontwikkeling station ’s-Hertogenbosch’ zet de gemeente de knelpunten en kansen op een rij. Niet alles is fonkelnieuw, immers bij de plannen van de Spoorzone is al sprake van een betere looproute richting Brabanthallen vanaf een extra perron, en is er al sprake van een rechtstreekse verbinding naar de Tramkade.