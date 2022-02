Stationstunnel mogelijk dicht, maar eerst een nieuwe lage Diezebrug in Den Bosch

Na de toezegging van wethouder Mike van der Geld dat naar de afsluiting van de in 1956 geopende tunnel ‘zorgvuldig wordt gekeken’ ging een meerderheid van de gemeenteraad dinsdagavond akkoord met het plan voor een nieuwe brug én de tunnel. Een enigszins verrassend voorstel van de PvdA in (weer) een discussie over de vervanging van de hoge Diezebrug uit 1939.



Volgens berekeningen van de gemeente rijden er nu en ook in de toekomst dagelijks 20.000 motorvoertuigen over de Diezebrug. En dat is in de ogen van de meeste partijen te veel omdat de route ook aansluit op de autoluwe binnenstadsring. Daar had het voorstel van de PvdA over de stationstunnel dan ook mee te maken.