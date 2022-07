Steeds meer coronatesten in Den Bosch: ook veel animo voor vaccinatie

Kinderen vaccineren

In Den Bosch kunnen de inwoners zowel op afspraak als voor vrije inloop voor vaccinatie terecht in de Brabanthallen en Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel. Sinds begin juni is het aantal dagelijkse prikken in het Sociaal Cultureel Centrum ruim verdubbeld. In de Brabanthallen zijn sinds juni tot nu toe 7500 prikken gezet. Daarbij gaat het in een aantal gevallen op vaccineren van kinderen van 5 tot en met 11 jaar.

Waarom toename?

GGD Hart voor Brabant begon een jaar geleden met het vaccineren in wijken waar de vaccinatiegraad achter bleef, in de hoop zo meer inwoners te bereiken. Op vaste dagen en uren, steevast aangekondigd met posters in de wijk. Dit laatste gebeurt nog steeds, zegt Miranda Mosterd, coördinator fijnmazig vaccineren bij GGD Hart voor Brabant. ,,We geloven in de lange adem en het zichtbaar zijn in de wijken. Mensen weten ons nu goed te vinden.” Sinds april zette de GGD in de wijken in totaal ruim vijfduizend vaccinaties.