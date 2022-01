Steeds meer vrachtverkeer én sluipverkeer in Cromvoirt en Helvoirt; ondernemers pleiten voor ‘transportweg’

Het is het schrikbeeld van iedere ondernemer én chauffeur. Een ongeval zoals in oktober vorig jaar plaatsvond op de Esscheweg in Vught. Een jonge fietser kwam om het leven door een botsing met een vrachtwagen. ,,Waar zo’n ongeval ook plaatsvindt, het heeft een enorme impact”, aldus Harry Gubbels van Gubbels Bedrijven in Helvoirt. ,,Dat het dan ook nog in je eigen dorp gebeurt met een jeugdige fietser dat maakt het nog erger. We beseffen dat het een ieder van ons kan overkomen.”