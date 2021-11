Steeds meer woonzorgvilla’s voor mensen met dementie en niet meer alleen voor de ‘rijke, happy few’

Wonen als thuis; dat is een veelgebruikte slogan voor ‘woonzorgvilla’s’. Ze zijn in opkomst, naast de bekende verpleeghuizen, aanleunwoningen en seniorenwoningen met of zonder zorg. In Vught bereikte recent ‘Villa le Monde’ van de Valuas Zorggroep aan de Gogelstraat zijn hoogste punt en opent deze in april 2022 de deuren. En rond deze tijd nemen de eerste bewoners hun intrek in zorgvilla Ome Jan, van Standby Thuiszorg op Fort Isabella.