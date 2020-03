Steen door ruit van rijdende Arriva-bus gegooid in Vught, passagier lichtgewond

O.S.S. - VOLO raadt hardlopen in grote groepen af

17:35 DEN BOSCH - O.S.S. - VOLO ontraadt haar leden dringend om samen te sporten. Het bestuur van de atletiekvereniging in Den Bosch kreeg via social media informatie dat flinke groepen met elkaar wilden gaan hardlopen. ,,De behoefte om juist nu buiten te zijn en onze sport te beoefenen is voorstelbaar “, aldus een mededeling van het bestuur op de site. ,,Ons advies is niet aan te sturen om samen hard te lopen.”