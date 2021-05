Stefano's nu ook in Zuiderpassage: ‘Wij zien Domino's niet als concurrent’

HORECANIEUWSDEN BOSCH - Je moet het maar durven. Een pizzeria openen met afhalen en bezorgen terwijl nog geen tien meter verderop een filiaal is gevestigd van Domino’s. Bob Frederiks en Stefan van der Pas doen het in de Bossche Zuiderpassage.

,,We kunnen gewoon naast elkaar bestaan. We zien het niet als een concurrent. Je ziet dat op meer plaatsen in Den Bosch’’, zegt Frederiks over Domino’s dat precies een jaar geleden werd geopend in het winkelcentrum als vierde vestiging in Den Bosch.

Volledig scherm Interieur van restaurant Stefano's. © Stefano's

Frederiks en zijn compagnon Van der Pas hebben jarenlang ervaring in de Bossche horeca. Frederiks was van 2006 tot 2018 exploitant van restaurant Beekveld in de Bossche Kruisstraat. En Van der Pas is eigenaar van Italiaans restaurant Stefano’s dat in 2000 werd geopend in de Stoofstraat. ,,Niet voor niets de meest bezochte Italiaan van ’s-Hertogenbosch’’, is te lezen op de website.

Italiaanse kok

Het is de bedoeling dat in de loop van volgende week het filiaal dagelijks is geopend in de Zuiderpassage. ,,De gerechten op de kaart zijn hetzelfde als in de Stoofstraat en onze Italiaanse kok Francesco zorgt voor dezelfde kwaliteit’’, zegt Frederiks.

Het filiaal van Stefano’s is gevestigd in het pand waar tientallen jaren Chinees restaurant Nieuw China was gevestigd. De afgelopen weken zijn de keuken, plafond, vloer en toiletten vernieuwd. ,,We kunnen ongeveer twintig gasten aan tafels ontvangen. Verder is de zaak vooral gericht op afhalen en bezorgen’’, zegt Frederiks.

Terras voor de zaak

Voor wie het formaat van het gesloten Chinese restaurant niet herkent: dat is niet zo vreemd. Want ongeveer halverwege het pand is een muur gezet omdat het gebouw anders te groot zou zijn voor het restaurant. Aan de andere kant van de muur komt een kookstudio. ,,En wij hopen een terras voor de zaak neer te kunnen zetten’’, zegt Frederiks.