Steigers van drie Bossche zeilclubs moeten nog even mee, er is nog geen geld

De steigers van de verenigingen aan de Zuiderplas, Oosterplas en de Groote Wielenplas zijn aan vervanging toe, de beschoeiing moet opgeknapt worden. Die wens is er al langer, maar de gemeente heeft er tot nu toe geen geld voor over.

Tot in de eeuwigheid

Volgens sportwethouder Huib van Olden is destijds met de zeilverenigingen afgesproken dat de gemeente eenmalig voor de aanleg van de steigers zou zorgen. ,,Maar dat zij de steigers tot in de eeuwigheid zouden onderhouden. Die eeuwigheid is natuurlijk eindig. Gaan we geld regelen na 2021? Dan kijk ik naar de wethouder financiën, maar dat zien we volgend jaar wel. Een motie van het CDA helpt in ieder geval om er druk op te houden en er vaart achter te zetten.’’