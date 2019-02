Steigers voor mindervaliden bij visvijver 't Ven

Volgens secretaris van 't Ven Willy Snoeck is het plan om twee steigers te bouwen van elk vier meter breed. ,,Dan kunnen op elke steiger twee rolstoelen staan voor mindervaliden die graag een keer komen vissen. Die voorziening missen we nu bij de vijver.”

Quote Voor mindervali­den is er nu geen voorzie­ning Willy Snoeck, HSV 't Ven

Doorgaans is de visvijver van HSV 't Ven veelal in gebruik bij de jeugdleden, de EBJHV-afdeling. ,,We hebben een stuk of zestien jonge leden die hier regelmatig een keer komen vissen en ook wedstrijden houden. Voor mindervaliden is er nu niks. Dus gingen we praten bij de gemeente Sint-Michielsgestel.”

Ook paaiplekken voor vissen bij de steigers

Dat werd een succes. Want de gemeente levert over een tijdje de materialen voor de steigers. ,,Wij zorgen zelf voor de handen die de boel in elkaar zetten. Vlak bij de steigers maken we met korven vol stenen speciale paaiplekken. Daar kan ook de jonge vis opgroeien en schuilen.”

De visvijver ligt fraai in een mooi parkje in de woonwijk in Middelrode.