Stekker uit evenementen; Koningdag, Rock Around The Jukebox en nog veel meer niet

Een gratis optreden van de Snollebollekes op de Parade moest een van de hoogtepunten zijn van Koningsdag in Den Bosch. Maar het complete feest is van de baan. ,,Heel jammer. Maar de gezondheid gaat voor’’, zegt Edward Hendrickx, voorzitter van de stichting Koningsdag ‘-die maandenlang bezig is geweest met de voorbereiding. ,,We hadden alles voor driekwart voorbereid. De laatste weken hebben we het op een laag pitje gezet omdat we rekening hielden met een afgelasting. We wilden ook het risico op kosten verkleinen. Er hangt een prijskaartje aan artiesten die zouden optreden en het is de vraag in hoeverre de verzekering uitkeert.’’