Stemmen vanuit de auto: Vught heeft vandaag de primeur, en Den Haag kijkt mee

300 nieuwe huurwonin­gen op één plek, dat kan écht niet, vinden ze in Rosmalen

16 november In de Groote Wielen in Rosmalen, en vooral in de buurt De Lanen, is onrust over de mogelijke bouw van 300 tijdelijke huurwoningen. Buurtbewoners zijn een petitie gestart tegen de plannen. Want 300 huurwoningen, dat is echt veel te veel.