Stemmen vanuit je auto: het kan in maart, maar lang niet overal

Festivalor­ga­ni­sa­to­ren willen Bossche toekomstvi­sie: ‘Is die er wel?’

20 januari DEN BOSCH - Losjes, SMÈRRIG, Oranjekade Festival en Biergarten Brabant: zomaar wat evenementen die zich door de jaren heen afspeelden in en rond de Kaaihallen op de Tramkade. Het is maar de vraag of dat in de toekomst kan. De hallen worden het domein van de skaters van World Skate Center (WSC). Festivalorganisatoren gaan op zoek naar iets anders en hopen dat de gemeente Den Bosch met een toekomstvisie komt voor evenementen in de stad.