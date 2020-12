Sterk, slim en onafhankelijk. Maar toch werd Ester mishandeld door haar eigen man

Ik was het type onafhankelijke vrouw. Toch leefde ik acht jaar in een relatie vol huiselijk geweld. Al die tijd hield ik het voor de buitenwereld verborgen. Niemand wist iets. Ik leidde een soort dubbelleven. Voordeur uit: succesvol in werk en sport, geliefd bij vrienden. Achter de voordeur: bang voor mijn eigen man. De schaamte was zo groot dat het makkelijker was om te zwijgen.