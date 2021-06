Steun van ondernemers voor arme kindjes én de horeca

Vught eert veteranen met Witte Anjer Perkjes: ‘Symbool van erkenning, waardering en zorg’

11 juni VUGHT - Het 35ste Witte Anjer Perkje van het land is donderdagmiddag officieel geopend in Vught. In de tuin voor het raadhuis. Het is een symbolische uiting van respect en waardering voor veteranen. Speciaal voor de KNIL-militairen volgt binnenkort eenzelfde bloemenperkje in de buurt van het Molukse woonoord Lunetten.