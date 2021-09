Steun voor ‘Danny’s Eeterij’ in Vinkel overtrof stoutste verwachtingen: ‘De mensen moeten het je gunnen’

ZOMERSERIEVINKEL - Het terras is deze zomer belangrijker dan ooit voor de horeca. Veel cafés en restaurants hebben er meters bij gekregen. Soms moeten ze daarvoor de weg oversteken. Een uitdaging is het sowieso. Deze weken laten we obers en serveersters aan het woord die weer mogen werken, ook al is dat soms best wel wennen.

Een sprong in het diepe, dat was het. Toen in 2006 de broer van Danny Langens verongelukte, zei hij tegen zijn vrouw Nicole: als we iets willen gaan doen, dan nu. Geconfronteerd met de dood, was uitstellen niet langer een optie. Zo ontstond Danny's Eeterij en Tapas in Vinkel.

Tapas

Het sluiten van de horeca kwam ook in Vinkel hard aan. ,,Wie had gedacht dat we er na een jaar nog zo aan toe zouden zijn”, aldus Danny. ,,Gelukkig konden we met de tapas snel omschakelen naar afhalen. Je hoopt natuurlijk dat mensen uit het dorp eten bij je bestellen. Uiteindelijk overtrof het onze stoutste verwachtingen. De gunfactor is dan heel belangrijk.”

Die factor is ook belangrijk bij het uitgebreide terras. ,,Vorig jaar was ons terras heel groot, eigenlijk iets te ambitieus met een grote, luxe tent. We hadden toestemming van de gemeente, de buurt en de kerk. De tent stond namelijk op het Kerkplein.” Dit jaar is er bewust voor een kleinere opzet gekozen. ,,We mogen extra tafeltjes rondom het pand zetten. Bovendien wilden we de ruimte op het Kerkplein wat knusser maken.”

De straat oversteken

Dat is vooral fijn voor de obers en serveersters die de straat over moeten voor het extra terras. Zoals Kevin Pennings. Hij begon acht jaar geleden op zijn veertiende als afwasser. ,,Inmiddels ben ik doorgegroeid naar de bediening. Heb ook een horeca-opleiding gedaan. Volgend jaar mag ik zelfs stagiaires gaan begeleiden.”

Volledig scherm Danny en Nicole Langens met Kevin Pennings (rechts) op het extra terras op het Kerkplein. © Sophie Fleur Verbiesen

Meer personeel

,,Het gaat best goed hoor”, vindt hij. ,,Je moet nu misschien een stukje verder lopen. Dat kost ook wel wat meer tijd. We hebben daarom ook iets meer personeel. Eerst konden we tussen de 90 en 100 mensen kwijt, nu 150. Dan is het ook drukker.”

Mondkapjes

Wel fijn is dat de mondkapjes verleden tijd zijn. ,,Toen de mensen eten kwamen afhalen deed bijna iedereen er één op en die enkeling die het mondkapje vergeten was, bleef buiten wachten. In de stad heb je dan misschien meer mensen met commentaar, maar in een dorp doe je dat soort dingen gewoon voor elkaar.”

Uitbreiding

Het voelt alweer een beetje als normaal. Tijd ook om vooruit te denken dus. Danny: ,,We hadden al plannen om uit te breiden en op 13 maart vorig jaar kregen we de vergunning ook. Helaas moesten we twee dagen later dicht. Toen hebben we wel even besloten om het aan te kijken, maar nu durven we het aan. Een groter zitgedeelte en een nieuwe keuken worden binnenkort gerealiseerd.”