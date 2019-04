Steun voor én zorgen over miljoenen Weener XL

Er is brede steun in de Bossche gemeenteraad voor de nieuwbouw van Weener XL aan de Oude Vlijmenseweg. Medewerkers en cliënten van het bedrijf verdienen het na velen jaren van discussie en plannenmakerij, is de stellige opvatting.

DEN BOSCH - Zoveel steun als er is, zoveel zorgen zijn er ook over de forse investering van ruim 42 miljoen euro voor de nieuwbouw, zo bleek woensdagavond in de vergadering van de raadscommissie sociaal. De vraag is vooral hoe de nieuwbouw binnen dat budget kan worden gerealiseerd en welke mogelijkheden er zijn om op tijd bij te sturen als het tegenzit.

Risicodossier

Wethouder Huib van Olden begrijpt de zorgen. Bij de planvorming hoort wat hij noemt een risicodossier dat tussentijds relevante informatie moet opleveren over mogelijke overschrijdingen. En op tijd. ,,Maar alle risico's kun je op voorhand niet vermijden; het is geen risicoloos bouwproject. We denken dat we het voor dit bedrag kunnen doen. Als al blijkt bij de aanbesteding dat dit niet kan, komen we meteen bij u terug", beloofde hij de de fracties.

Het huidige onderkomen van Weener XL aan de Herpensweide dateert van 1968. Er zijn al vaker ideeën geweest over nieuwbouw. Maar die verdwenen onder meer door de crisis in de bureaulade. De combinatie van verkassen van Weener XL en op die plek in Orthen-Links (sociale) woningbouw terug laten keren, haalde het uiteindelijk wel. Maar ook daar gingen uiteindelijk weer de nodige jaren overheen.

Opgekalefaterd

Het huidige onderkomen werd tussendoor wel eens opgekalefaterd. Maar het voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, Moeilijkheid is bovendien dat Weener XL een productiebedrijf én kantoor. De laatste jaren bij voorbeeld is ook de vroegere sociale dienst van de gemeente er gevestigd. Weener XL trekt jaarlijks ongeveer 17.000 externe bezoekers en dat vraagt om passende ruimtes om deze inwoners te ontvangen, gesprekken mee te voeren en te kunnen trainen/begeleiden. In het hoofdgebouw werken daarnaast 1.000 mensen in het kader van een uitkering en ruim 300 ambtenaren. Het is de bedoeling dat de nieuwbouw in 2021 in gebruik wordt genomen. Daarna komen op de huidige plek van Weener XL in Orthen-Links woningen.

Wat wordt er verdiend?

SP en PVV gingen nog niet akkoord. De SP wil meer weten over de financiële situatie van Weener XL; hoeveel geld wordt er eigenlijk verdiend en wat gaat er uit? En kan het bedrijf zelf niet mee bijdragen? Zolang die duidelijkheid er niet is, heeft de SP moeite met de forse investering.