Steunbetuigingen na overlijden van Anouk: herdenkingshoekje op werkplek en spandoek in stadion

Herdenkingshoekje

Sint Jozefsoord, het woonzorgcentrum in Nuland waar Anouk werkte, plaatste woensdag een rouwadvertentie in de krant. ,,Met zeer grote verslagenheid en ontzetting hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze zeer gewaardeerde collega", schreef directeur Marjolein Verstraeten namens de bewoners, medewerkers en vrijwilligers.

Verstraeten wil verder niet telefonisch reageren, maar laat wel weten dat in het woonzorgcentrum een herdenkingshoek is ingericht voor Anouk. Hier kunnen bewoners en collega's stilstaan bij het gemis.

Spandoek van voetbalsupporters

Rust en privacy

De familie van Anouk wil vooral rust en privacy om haar het afscheid te geven dat ze verdient, zo liet Jeroen Baardemans als adviseur van de nabestaanden weten. ,,Er is sprake van onpeilbaar leed. Zaterdag 23 oktober is voor altijd een gitzwarte dag in het leven van de familie die heel hecht is’’, zei hij. Daarnaast had hij de volgende oproep. ,,We begrijpen dat dit drama ongelooflijk veel aandacht krijgt. Maar de familie doet een uitdrukkelijke oproep aan iedereen om geen kwetsende beelden te delen en om geen voeding te geven aan allerlei geruchten en aannames.”