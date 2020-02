Steunzôôl 2020 is voor Oetel-organisator Ivo van Harmelen

Verdachte (22) opgepakt voor gewelddadi­ge dood Rosmale­naar Bart van Betuw (53)

14:10 DEN BOSCH - Een Vughtenaar (22) is aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Rosmalenaar Bart van Betuw (53) van wie het stoffelijk overschot vorig jaar werd gevonden in een vijver in zijn woonplaats. De Vughtenaar werd dinsdag aangehouden in de penitentiaire inrichting in Vught waar hij was opgesloten voor een andere zaak. Dat ging over een vrijheidsberoving in Den Bosch.