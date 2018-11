Steven Brunswijk geeft conference op oudejaarsfeest Bring it Back Now

In de vooravond geeft comedian Steven Brunswijk, onder meer bekend als de Braboneger en van Expeditie Robinson, om 22.30 uur een oudejaarsconference waarin hij terugblikt op het afgelopen jaar. En niet alleen op de hoogtepunten. ,,Cabaret is niet alleen maar lachen, lachen, lachen, maar dat zijn ook dieptepunten. Een dieptepunt wat mij uit 2018 is bijgebleven is toch wel het drama in Oss, dus daar wil ik in mijn oudejaarsconference even bij stil staan. Dat moet absoluut niet grappig zijn, maar wel het besef geven bij mensen dat het gebeurd is en dat er mensen zijn die hun kinderen kwijtgeraakt zijn.’’