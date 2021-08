Stichting Armoedefonds in Rosmalen deelt recordaantal aan ‘Schoolspullenpassen’ uit ‘Zuur dat er toch een tekort is’

ROSMALEN - Ruim 13 duizend kinderen in ons land, die deze of volgende maand de lagere school verruilen, voor de middelbare school krijgen dit jaar een zogenaamde ‘Schoolspullenpas’ van de stichting Armoedefonds in Rosmalen. Dat is een record.

De pas waar een tegoed van 50 euro op staat, is bedoeld voor ‘brugklassers’ die in Nederland in armoede leven. Ze kunnen de kaart met het krediet in allerlei winkels besteden als extra bijdrage voor bijvoorbeeld een schooltas, fiets, rekenmachientje, boeken, schoolagenda of gymspullen die voor school nodig zijn. Zo kan de jeugd uit gezinnen die elk dubbeltje moeten omdraaien een betere start maken op de middelbare school.

Te weinig

De 13 duizend passen zijn weliswaar een record, maar zo’n 170 hulporganisaties hebben dit jaar om ruim 16 duizend passen gevraagd om ‘hun’ kinderen te helpen. Er zijn er dus eigenlijk nog te weinig. Het aantal aanvragen voor een Schoolspullenpas neemt elk jaar fors toe.

‘Zuur gevoel’

,,We kunnen met het Armoedefonds de sprong niet helemaal maken. Dat we niet ieder kind dat een extra bijdrage goed kan gebruiken een vliegende start op school kunnen geven voelt zeker in deze tijd erg zuur”, zegt Irene Verspeek van het fonds. ,,Veel kinderen uit groep 8 hebben vanwege corona een pittig schooljaar achter de rug. Sommige scholieren hebben veel thuisonderwijs gehad of konden nauwelijks fatsoenlijk afscheid nemen van de basisschool.”

Ze vervolgt: ,,Een deel van het geld op de pas komt van de 23 duizend donateurs die we hebben. We krijgen de vraag naar passen van de organisaties net zoals in 2020 niet helemaal dekkend. Daaruit blijkt dus dat er in ons land een steeds grotere groep mensen is die moeite heeft om rond te komen. Ongeveer één miljoen mensen leven in ons land in armoede. Welke rol corona in die stijgende armoedecijfers speelt is nog niet te zeggen.”

‘Stichting is bekender geworden’

Ook is het aantal lokale hulporganisaties dat een pas aanvraagt volgens Verspeek in de loop van de jaren flink toegenomen. ,,De stichting is bekender geworden. In 2016 zijn we ooit gestart met 800 Schoolhulppassen. Vorig jaar waren dat er tienduizend en nu dus 13 duizend. Dat hadden er dus volgens de hulpinstanties eigenlijk ruim 3 duizend meer moeten zijn. Donaties zijn meer dan welkom.”

