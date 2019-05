Stichting Sint Jozefoord in 2019 krijgt prijs van eigen medewerkers

Bij Sint Jozefoord zijn 135 ouderen woonachtig. Zo’n 230 mensen krijgen thuiszorg via Sint Jozefoord. Sint Jozefoord is in 1950 gesticht door de Congregatie Dochters van Maria en Joseph in Den Bosch en is sinds 2011 een autonome stichting. De band met de congregaties is nog steeds sterk. Er zijn momenteel nog 47 zusters woonachtig, behorend tot 13 congregaties en orden.