Stichting van Empelse haalt ruim 26.000 euro op voor Keniaans goed doel

EMPEL - Fietsen, wandelen, skeeleren en hardlopen voor het goede doel. In en rond Den Bosch werden de afgelopen maand duizenden kilometers afgelegd. En met succes. Stichting Kumbatio van Yvette Boltze uit Empel zamelde zo ruim 26.000 euro in om Keniaanse families te helpen.

Normaal gaat Boltze twee keer per jaar één maand naar Kenia om met de stichting goed werk te verrichten. ,,Maar in december 2019 ben ik er voor het laatst geweest. Door corona ben ik daarna niet meer daar geweest", zegt ze.

Dat betekent niet dat het goede werk dan stopt. Vorig jaar bestond Stichting Kumbatio tien jaar en toen werd er van 10 augustus tot en met 10 september geskeelerd, gefietst, gewandeld en gerend om zo virtueel de 9800 kilometer richting het Keniaanse Thika af te leggen. Daar heeft de stichting een weeshuis en Boltze is op dit moment bezig om grond te kopen om huizen, een kantoor en een trainingscentrum op te zetten. ,,We helpen Keniaanse gezinnen financieel, maar ook mentaal”, aldus Boltze.

45 fanatiekelingen

Vorig jaar leverde de actie al een fraai bedrag op van 14.727 euro. ,,En dit jaar, omdat de stichting elf jaar bestaat, zijn we van 11 augustus tot en met 11 september aan de gang gegaan", zegt ze. Met 45 fanatiekelingen werd er op verschillende manieren kilometers afgelegd en in de directe omgeving moesten deelnemers sponsoring vinden. ,,Uiteindelijk hebben we daardoor 26.516 euro in kunnen zamelen", zegt Boltze enthousiast.

Volledig scherm Yvette Boltze in Kenia © Stichting Kumbatio

Via de site van Kumbatio was een fictief reisverslag te volgen aan de hand van de op dat moment afgelegde kilometers. ,,Met een paar honderd kilometer waren we dan in Zwitserland, bijvoorbeeld. Dan omschreven we op de site hoe het er daar uit zag aan de hand van een paar foto's. En met elke honderd kilometer erbij, waren we weer ergens anders. Zo kreeg je het idee dat we een reis maakten.”

Sightseeing in Kenia

Uiteindelijk werd Thika dus bereikt. Wat heet: de 9800 kilometers werden flink overschreven. ,,Een wielrenner in ons gezelschap had in zijn eentje tweeduizend kilometer gefietst, maar was vergeten nog een paar ritten door te geven. Mede daardoor gingen we er flink overheen. Dat hebben we in het 'reisverslag’ opgelost door in Kenia wat sightseeing te doen", zegt Boltze lachend.

Dit en vorig jaar waren dus een succes. Komend jaar weer? ,,Dit kunnen we eigenlijk niet laten schieten", zegt Boltze. ,,Organisatorisch kan er nog het een en ander beter, dus hopelijk kunnen we het volgend jaar nóg beter doen met een hogere opbrengst.”