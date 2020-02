Stichting wil ‘pronkstuk’ van Regiment Wielrijders laten restaureren

Regiment Wielrijders

Het Regiment Wielrijders (RW) was een regiment van het Nederlandse leger van 1922 tot 1940. De soldaten ervan verplaatsten zich per fiets en motorfiets. Het regiment was gelegerd in de Isabellakazerne in Vught en bekend vanwege zijn muziekkorps. Het regiment vocht in mei 1940 in de Alblasserwaard en Dordrecht. In 1932 werd ter gelegenheid van de 10-jarige aanwezigheid op de kazerne een kiosk gebouwd. De kiosk was een geschenk van de officieren en onderofficieren van dit regiment. De museale collectie over de Wielrijders verhuisde in 2015 van het infanteriemuseum in Harskamp naar Vught.