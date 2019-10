Stikstof-debat: PVV, SP en ChristenUnie/SGP kondigen voorstellen aan

Vught onderzoekt of verlagen van snelheid op N65 ‘stikstof­pro­bleem’ kan tackelen

8:55 VUGHT - Wat is het effect van verlaging van de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur naar 50 of 60 kilometer per uur op de N65? Leidt dat tot minder of juist meer uitstoot van stikstof? Dat wil de Vughtse gemeenteraad graag weten.