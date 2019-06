Stikstofflessen en grondstoffen voor harddrugs gevonden in appartement Rosmalen: ‘Levensgevaarlijk in een woonwijk’

De bewoner is opgepakt. In het huis zijn zo'n zestien grote flessen met stikstof gevonden. Die worden gebruikt voor het maken van synthetische drugs. De flessen lagen in de kelder van het appartement, samen met andere grondstoffen, dat zegt de woordvoerder van de politie.

Levensgevaarlijk in een woonwijk

,,Voor zo’n relatief klein appartement is dit echt een grote hoeveelheid”, legt de woordvoerder uit. ,,Het is levensgevaarlijk in een woonwijk.” Ook via Twitter waarschuwt de politie nog maar eens voor de gevaren van het produceren van drugs. ,,Sommige mensen lijken maar niet te willen begrijpen dat de wereld waarin ze verkeren levensgevaarlijk is. Er wordt volop geweld gebruikt in deze handel. Door dit soort spul in huis te bewaren zorg je bovendien voor gevaar. Je zou er maar naast wonen!’