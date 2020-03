Stilte én steun in Bossche binnenstad: ‘Wat hebben jullie een rotstart, doe mij maar een paar gebakjes’

Eric Maas, eigenaar van de gloednieuwe patisserie Smaak aan het Fonteinplein, zucht eens diep. ,,We zijn vanochtend om acht uur opengegaan. Nu, tien uur later, moet ik - terwijl we de zaak aan het afsluiten zijn - constateren dat we hooguit 35 klanten over de vloer hebben gehad. Dat is natuurlijk erg mager.”



Toch kon hij ook enkele lichtpuntjes noteren. ,,Sommige klanten toonden hun medeleven. ‘Wat hebben jullie een rotstart, doe mij maar een paar gebakjes’, was een van de reacties. Dat mensen je op die manier een hart onder de riem steken, is ronduit bemoedigend. Maar evenals vele andere ondernemers houd ik mijn hart vast voor de komende weken of misschien wel maanden.”