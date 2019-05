Stoffelijk overschot gevonden in sloot Den Bosch

LIVE | New Heroes wacht ‘the real stuff’ op bezoek bij Landstede Zwolle

19:25 ,,Dit is the real stuff”, zei New Heroes-coach Ivica Skelin gisteren al. De basketballers uit Den Bosch beginnen vanavond op bezoek bij Landstede Zwolle aan de halve finale van de play-offs. Om de eindstrijd te bereiken moet New Heroes in een best of five-serie afrekenen met Landstede, de nummer twee van de eredivisie. Zaterdag volgt de return in Den Bosch, dinsdag staat in Zwolle het derde duel op het programma. Volg de eerste confrontatie hier LIVE.