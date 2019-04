Stoffelijk overschot van vermiste Bart van Betuw gevonden op terrein Coudewater in Rosmalen

Geld provincie voor Fort Isabella in Zuidwater­li­nie

14:42 DEN BOSCH/VUGHT - Fort Isabella kan een fors bedrag van de provincie tegemoet zien om het monument op te knappen of verder te ontwikkelen. In de pot van ruim 764.000 euro die beschikbaar gesteld wordt voor de stellingen Heusden-Den Bosch in de Zuidwaterlinie is de grootste hap (320.000 euro) voor het herstel van de vestingwallen van het fort. En nog eens 146.000 euro voor een fiets- en wandelbrug over het Drongelens Kanaal naar de kazerne.