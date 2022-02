Stoffelijk overschot vermiste Jane gevonden in Den Bosch

Jonge Hendrik III van Nas­sau-Bre­da verhuist van Engels boudoir naar Het Noordbra­bants Museum

BREDA/DEN BOSCH - Sinds kort is het te zien in het Noordbrabants Museum in ‘s Hertogenbosch. Een uniek portret van Hendrik III van Nassau-Breda. Ergens geschilderd tussen 1503 en 1504. Eeuwenlang hing het in een boudoir van een vroegere Engelse koningin.

24 februari