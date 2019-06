STOK weer aan de slag op vierhonderd vierkante meter

Rosmalense topper in het handboog­schie­ten is terug van weggeweest

9:00 Ze raakte jaren geen pijl aan, maar inmiddels is Jacqueline van Rozendaal (55) weer helemaal terug in de handboogsport. De tweevoudig deelnemer aan de Olympische Spelen uit Rosmalen draait als assistent-bondscoach mee met de Nederlandse ploeg op het WK in Den Bosch. ,,Je stapt niet zomaar uit het wereldje.”