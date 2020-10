Stoot NOVO3 met steun van Dtv de Vughtse lokale omroep Avulo van de troon?

DEN BOSCH VUGHT - Er is reuring in lokale omroepland Vught. Ook de online omroep NOVO3 aast op de zendvergunning die al sinds jaar en dag wordt toegekend aan de lokale omroep Avulo. NOVO3 heeft serieuze plannen om aan te sluiten bij de nieuwe Stichting Streekomroep (Dtv) en denkt dan sterkere papieren te hebben.

NOVO3-voorzitter Martijn van Engelen wil nog niet veel kwijt over de samenwerking met Dtv. ,,We zitten nog in de oriëntatiefase", reageert hij. ,,Er zijn vele mogelijkheden en manieren voor een mogelijke samenwerking met Dtv. Komende week zijn er weer vervolggesprekken. Daarna moeten onze leden zich nog over de plannen uitspreken.”

Streekomroep

Volgens kartrekker Erik Horvath, directeur-bestuurder van Dtv (Oss, Uden en Den Bosch), zijn de plannen voor een streekomroep in de regio Den Bosch al in een vergevorderd stadium en liggen die al bij de gemeentebesturen van Sint-Michielsgestel en Heusden op tafel. Er is al een nieuwe stichting met Lokaal 7 en HTR.

Quote Wij willen een bijdrage van 100.000 of 150.000 in totaal per jaar Erik Horvath, Directeur-bestuurder van Dtv (Oss, Uden en Den Bosch)

NOVO3 meldde zich kort geleden ook bij de Stichting Streekomroep. ,,Wij vinden NOVO3 een prima omroep met vrijwilligers die de mensen in Vught kennen en een groot netwerk hebben’’, aldus Horvath. Een jaar geleden sprak hij ook met de voorzitter van Avulo. ,,Maar die gaven aan niet mee te willen doen en zijn daarna ook niet meer aangehaakt.”

15 miljoen

Het Rijk is voorstander van streekomroepen en stelde vorig jaar zelfs 15 miljoen euro beschikbaar voor het vergroten van de kwaliteit en professionaliteit van lokale journalistiek. De Bossche streekomroep heeft inmiddels het beleidsplan naar de diverse gemeenten gestuurd en daarbij om financiële steun gevraagd.

Horvath: ,,Wij willen een bijdrage van 100.000 of 150.000 in totaal per jaar. Met 150.000 euro is bijvoorbeeld zeven dagen in de week uit te zenden en zijn er meer mensen op de redactie ook meer dagen in te zetten.’’

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Voorlopig is het de bedoeling dat de streekomroep dagelijks onder een gezamenlijke bedrijfsvoering een nieuwsprogramma maakt met onderwerpen uit Sint-Michielsgestel en Heusden. Aangevuld met onderwerpen uit Den Bosch die belangrijk zijn voor de regio. ,,Bijvoorbeeld als het om het Jeroen Bosch Ziekenhuis gaat’’, geeft Horvath aan. Als Vught ook aanhaakt, zullen daar Vughtse onderwerpen aan worden toegevoegd.

Volledig scherm Internetomroep NOVO3 opende vorig jaar een studio in de Marktveldpassage in Vught. Op de foto vrijwilligers Leo van Hees en Berry van de Water. © Roel van der Aa

Dtv Den Bosch houdt volgens hem een eigen nieuwsprogramma, Lokaal 7 (Sint-Michielsgestel) en HTR (Heusden) hun eigen radioprogrammering. NOVO3 maakt op dit moment met een groep van zo'n 45 vrijwilligers nieuwsberichten, video’s en geluidsbestanden voor internet. Ze zouden daar graag televisie aan toe willen voegen.

Avulo

Ook Avulo-voorzitter Jordy van Keijzerswaard wil toegroeien naar een streekomroep en is hiervoor met partijen in gesprek maar vindt het nog te vroeg om hier inhoudelijk op in te gaan. De gemeenteraad heeft veel kritiek op Avulo die na de interne ruzie moeizaam op gang lijkt te komen.

Donderdagavond besluit de raad of zij wel of niet in stemt met het nieuwe pbo (programmabeleidbepalend orgaan) dat nodig is voor het voortbestaan van de lokale omroep Avulo.

Overigens beslist niet de gemeenteraad van Vught wie de zendmachtiging krijgt maar het Commissariaat voor de Media. De raad wordt om een advies gevraagd. Het College van burgemeester en wethouders Vught is wél akkoord met de aangedragen vrijwilligers.

Volledig scherm Het nieuwe bestuur van NOVO3: vlnr: Martijn van Engelen, Niek Persoon en Jules van der Steen. © NOVO3