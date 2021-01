Stoottroeper van het eerste uur Theo Roeffen (94) overleden

VIDEODEN BOSCH - In Den Bosch is op 94-jarige leeftijd Theo Roeffen overleden. Hij was een van de eerste stoottroepers die in 1944 in het bevrijde deel van Nederland orde op zaken probeerden te stellen.

Prins Bernhard gaf in 1944 opdracht voor het vormen van een militair verband van personen die actief betrokken waren bij het gewapend verzet. Dat was het begin van het regiment Stoottroepen dat sinds juni 2002 officieel Regiment Stoottroepen Prins Bernhard heet. Roeffen zat toen in zijn geboorteplaats Cuijk in het verzet. Hij hielp onder meer gestrande Britse piloten en bracht brieven rond.

In september 1944 sloot hij zich aan bij de Stoottroepen. In de barre winter die volgde bracht hij door aan de Waal bij Wamel. In februari 1945 raakte hij gewond door splinters van een landmijn. Hem is hiervoor het Draaginsigne Gewonden verleend.

Van zijn ervaringen maakte hij tot op hoge leeftijd nieuwe stoottroepers deelgenoot. Zijn verhalen vertelde hij vlakbij de plek waar hij ze in '44 - '45 allemaal had beleefd: Beneden-Leeuwen. Ook bezocht hij in die gemeente basisscholen om in de groepen 8 te vertellen wat zich er in de Tweede Wereldoorlog had afgespeeld. Als stoottroeper vocht Roeffen vrijwillig mee in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea.

Veteranen mentaal bijstaan

Roeffen maakte deel uit van de Sociale Begeleidingscommissie van de Bond voor Oudstoottroepers en Stoottroepers (BOSS) die veteranen mentaal bijstaat. Tot aan zijn overlijden is hij hoofdbestuurslid geweest van de BOSS en jarenlang voorzitter/ secretaris geweest van Kring 14 (Den Bosch).

Bevrijdingsdefilé Wageningen

Roeffen was tot op hoge leeftijd een trouw bezoeker van het jaarlijkse bevrijdingsdefilé in Wageningen op 5 mei. Vorig jaar mocht hij daar als gevolg van de coronamaatregelen niet bij zijn. In een interview met de NOS zei hij te hopen er dit jaar weer bij te kunnen zijn. ,,Ik doe er alles aan om gezond te blijven.” Maar hij realiseerde zich ook dat het zomaar voorbij kon zijn: ,,Als dat gebeurt, heb ik er vrede mee; het is mooi geweest.”

Vlak daarna werd longkanker bij hem vastgesteld.

Bekijk hier de video: