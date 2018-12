Stopbord om, bus klemgereden, fietsers vast. Het was chaos op de ovonde, maar wordt dit dagelijks?

School in Rosmalen rouwt om verongeluk­te scholiere Indy Verhallen (17): ‘Dit verlies is onmetelijk’

3 december ROSMALEN/DEN BOSCH - Het Rodenborch-College in Rosmalen reageert geschokt op het fatale ongeluk van afgelopen weekend in Den Bosch. Het slachtoffer, de 17-jarige Indy Verhallen, was een leerling van het Rodenborch-College waar zij studeerde op de Topsport Talentschool.