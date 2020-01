Stoppen als arts, beginnen als ridder: onderscheiding voor Jan Widdershoven

DEN BOSCH - Jan Widdershoven (64) uit Den Bosch is vrijdagmiddag onderscheiden met de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Locoburgemeester Hoskam heeft de onderscheiding in het Design Museum uitgereikt.

Widdershoven is sinds 1985 kinderarts. In de periode van 1985 tot 1996 bij het voormalige Sint- Anna Ziekenhuis in Oss, aansluitend tot heden bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch.

De decorandus heeft de vakgroep Kindergeneeskunde van het Jeroen Bosch Ziekenhuis zowel lokaal als landelijk stevig vertegenwoordigd. Hij heeft regionale samenwerkingsverbanden opgezet en heeft zich specifiek ingezet voor de complexe groep kinderen en jongeren met verschillende problemen op het snijvlak van kindergeneeskunde en kinderpsychiatrie.

Nieuwe lichting kinderartsen

Hij was van 1998-2008 specialist manager binnen de vakgroep, van 1998-2019 penningmeester van deze vakgroep en heeft geparticipeerd in vele ziekenhuiscommissies. Hij is een begenadigd opleider die persoonlijk zorg heeft gedragen voor een nieuwe lichting kinderartsen.

Widdershoven heeft door zijn inzet en manier van kennis delen een goed en veilig opleidingsklimaat gecreëerd en veel tijd besteed aan de persoonlijke begeleiding van arts-assistenten. Hij heeft daarin een voorbeeldfunctie en wordt als zodanig ook erkend.

Cursusleider bij spoedeisende hulp bij kinderen

Sinds 2004 is hij cursusleider bij de Stichting Spoedeisende Hulp bij Kinderen. Hij is medeverantwoordelijk voor de inhoud, vorm én uitvoering van deze cursus. Daarnaast heeft hij de afgelopen decennia in vele tientallen commissies zitting gehad.