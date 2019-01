Storing bij gemeentelijke parkeergarage voorbij; gemeente wil 25.000 euro van leverancier

Nieuw plan voor centrum Vught; veiliger, minder winkels en meer woningen

20:00 VUGHT - Het had wat voeten in aarde maar donderdagavond is in Vught eindelijk het nieuwe Centrumplan Oost (Marktveldpassage) gepresenteerd. Eigenaar Green en ontwikkelaar Bouwaccent hebben zich de kritiek van omwonenden aangetrokken en komen aan verschillende bezwaren tegemoet.