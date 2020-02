Storm Dennis zet stad van Bossche bevrijders onder water

Vooral het centrum van Pontypridd is zwaar getroffen. De rivier Taff is door zware regenval buiten haar oevers getreden en daardoor stroomt het water door woon- en winkelstraten. Engelse media beschrijven de situatie als zeer ernstig. In veel straten staat nu minstens een meter water. Op dit moment is nog niet bekend of er slachtoffers zijn.