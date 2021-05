Straalbezopen man slaat boa in het gezicht: ‘Ik werd boos toen hij bovenop mij ging liggen’

Esther Ver­hoef-boom is mogelijk inspiratie­bron voor toekomsti­ge generatie

22 mei DEN BOSCH - Hoeveel schrijvers naar wie een boom is vernoemd, bestaan er? Het lijkt zéér aannemelijk dat zoiets een zeldzaamheid is. Esther Verhoef mag gerekend worden tot de happy few. Ter ere van haar zilveren jubileum is in het Zuiderpark, vlakbij haar geboortegrond, een boom geplant. Een uniek geschenk van uitgeverij Ambo ǀ Anthos, met dank aan de gemeente Den Bosch.