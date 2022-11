Straat in Paleiskwartier jaren dicht en speeltuin weg om te kunnen bouwen

Vuurwerk en ijsstorm in Brabanthal­len: Holiday on Ice keert na 6 jaar terug in Den Bosch met Supernova

DEN BOSCH - Met vuurwerk en een sneeuwstorm keert Holiday on Ice na 6 jaar met een kerstshow terug in de Brabanthallen in Den Bosch. Vanaf 22 tot en met 26 december voeren schaatsers daar de ijsshow Supernova op in een 3 D decor.

28 november