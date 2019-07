Straatbeeld: Alleen de gevel is er nog

Veel meer tv-kij­kers dan verwacht voor WK Handboog­schie­ten in Den Bosch: 77 miljoen

16:07 Wo 31 jul. Beelden van het stadion op de Parade tijdens het WK Handboogschieten in Den Bosch zijn door 77 miljoen mensen bekeken. Dat zijn er veel meer dan verwacht. Zo zaten er voor het vorige kampioenschap in 2017 in Mexico 23 miljoen voor de televisie.